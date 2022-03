La “bufala” dei Tir fermi: “Nessuno ha indetto uno sciopero, neppure chi vuole farlo credere”

“Scioperi, fermi, manifestazioni c’è bisogno di chiarezza e di verità. E la verità è che nessuna associazione ha proclamato il fermo dei tir: non Unatras, non il mondo delle cooperative, non Anita e neppure Trasporto Unito ha realmente proclamato il fermo, lo sta solo facendo credere”. A denunciare senza giri di parole, che la notizia del fermo dei Tir, comunicato da diverse fonti d’informazione) sarebbe di fatto una clamorosa bufala è la neo segretaria nazionale di Fai Conftrasporto, Carlotta Caponi, che in un video spiega quale sia invece la “vera verità”: ovvero che i rappresentando delle associazioni chiamate al tavolo del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile “verranno ricevute martedì 15 marzo per proseguire le trattative e che il 19 marzo ci saranno manifestazioni in diverse zone d’Italia”, ma nessuno sciopero. Forma di protesta quest’ultima, che Carlotta Caponi non esclude affatto nel suo messaggio, ma che scatterà solo se ” le risposte fornite dal Governo al mondo dell’autotrasporto venissero ritenute insufficienti dalla categoria, se saranno gli autotrasportatori a chiedere che venga proclamato il fermo. Le aziende che adesso fermano i mezzi nei piazzali perché ritengono insostenibili i costi si fermano per ragioni economiche e non sindacali”, ha concluso la segretaria della Federazione autotrasportatori Italiani “e non è questo il momento di far girare informazioni false. Non se lo meritano ne i trasportatori ne il Paese”.