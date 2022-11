Moez, l’evoluzione della specie a due ruote permette di arrivare dove gli altri si fermano

Il nome ricalca la pronuncia del bergamasco “möes”, che tradotto dal dialetto significa “muoviti”. Un invito a non stare fermi, perché il movimento è benessere, fisico e mentale, ma anche a farlo senza fossilizzarsi su vecchi schemi, a scegliere “un nuovo modo di muoversi”. Frase che, del resto, è da subito diventata il motto di Moez, una realtà che da marzo 2019, in Largo Rezzara, in centro a Bergamo, è punto di riferimento per la sua specializzazione in biciclette a pedalata assistita per la città, per i viaggi e cargo bike. Un progetto imprenditoriale nato dalla visione “di una città che cambia” favorendo la mobilità sostenibile condivisa da due giovani imprenditori cresciuti con la passione per le biciclette in ogni loro forma, Andrea Cimò e Alessandro Caccia che nel 2012 aprono Cicli Corsa, un negozio online di bici da strada italiane di alta gamma. La vendita avviene solo sul web e copre tutti i Paesi del mondo, con clienti e spedizioni in Europa, America, Asia, Medio Oriente. Parallelamente i due soci fanno risorgere lo storico marchio Stelbel, iniziando la produzione di bici da corsa e gravel in acciaio, inox e titanio realizzate unicamente su misura per una clientela esigente e alla ricerca della massima qualità e personalizzazione. Ma Andrea Cimò e Alessandro Caccia non sono imprenditori che “si accontentano”, e così nel 2019 danno vita a Moez, in Largo Rezzara, negozio che vuole proporre la eBike come naturale e tecnologica evoluzione della bicicletta. Un mezzo in grado di risolvere i quotidiani problemi di mobilità o semplicemente per divertirsi nel weekend. Spostarsi in città senza traffico, liberi da ingorghi e stress, recarsi al lavoro o a fare la spesa, o portare i bimbi a scuola, ma anche andare in vacanza e godersi i weekend, su strada e in offroad: tutto questo “racchiude la visione di Moez”, offrendo un’alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali, per arrivare dove gli altri si fermano. E per raggiungere il nuovo obiettivo l’offerta si concentra, ancora una volta, sulla qualità. A partire dai prodotti, eBike costruite in Europa, fatte per durare nel tempo e trasformare l’esperienza in bicicletta in qualcosa di indimenticabile. Basta dare una rapida scorsa ai nomi dei marchi trattati per farsi un’idea: Riese & Muller, Flyer, Focus e Larry vs Harry…. “prodotti” di assoluta qualità così come i servizi: dalle spedizioni in Italia e in tutta Europa, fino a quelli post-vendita, realizzati in una officina con numerosi postazioni, con personale specializzato che riceve formazione costante sui sistemi utilizzati. Servizi che consentono ai clienti di mantenere sempre in perfetta efficienza le proprie eBike. Ma il personale di Moez supporta anche prima dell’acquisto. Nicolò, il gestore, offre consigli disinteressati per indirizzare chiunque entri in negozio a scegliere il mezzo più adatto alle proprie esigenze, perché spiega, con la straordinaria affabilità che lo contraddistingue e che si abbina alla perfezione con la competenza, “le eBike non sono tutte uguali, come non lo sono le esigenze o le esperienze sui pedali di ciascuno”. Da Moez lo sanno, per questo ascoltano, istruiscono e forniscono tutte le dritte utili per una guida soddisfacente e sicura. E proprio la sicurezza è un tema centrale per Moez: non solo quella su strada, ma anche quella contro il furto.In negozio si trovano infatti antifurti meccanici a prova di ladro, da abbinare a quelli elettronici con sistemi di tracciatura GPS presenti sulle e Bike di ultima generazione. E insieme a questi vengono forniti i consigli migliori per utilizzarli. E, come non bastasse già tutto questo, parallelamente alle eBike, Moez offre anche tutto l’occorrente per ampliare e godere al massimo la propria esperienza in sella: dai carrellini e seggiolini per il trasporto dei bambini, alle borse e agli zaini per il turismo, dai caschi agli accessori più piccoli. Tutti da scoprire in negozio, oppure sul sito internet o, ancora, “raccontati” nei video sul canale Youtube dedicato. Scoprendo un nuovo modo di muoversi e nuovo punto di vista per vivere la città. Ma anche che le la bicicletta si è straordinariamente evoluta. Così come la specie umana, la cui evoluzione pedalando può solo migliorare…