La solidarietà corre a tutta velocità al raduno dei bikers di Cologno al Serio

Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, recita un antico proverbio. Che a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, da 22 anni può avere solo una risposta. O, almeno, può averla per “chi va” con altri motociclisti, ovviamente in sella a una due ruote (meglio se Harley Davidson). Caso in cui la risposta a “chi sei” è automatica: una persona innamorata della sensazione di libertà che solo viaggiare in sella può dare, certo, ma soprattutto, una persona a cui sta a cuore il destino altrui, una persona generosa. Un “ritratto di motociclista” (esattamente all’opposto da un diffuso stereotipo (arrogante o addirittura violento, magari radunato in gruppi pronti a scorrazzare su strade e autostrade portando il panico nei punti in cui la “banda” decide di fare una sosta) mostrato più volte sul grande schermo) che fotografa alla perfezione il “volto” più bello, pulito e “sano” della “categoria”, dei “centauri” che a migliaia ogni fine agosto si ritrovano nel piccolo centro della bassa Bergamasca, per partecipare alla “Festa dei bikers”, affrontando a volte viaggi anche di centinaia o addirittura migliaia di chilometri. Per partecipare a un raduno che offre molto più che l’occasione di divertirsi :l’opportunità di aiutare. Già perché da 22 anni il grande raduno per motociclisti ideato da un gruppo di giovani amici nel 1997, non rappresenta solo l’occasione di rincontrare vecchi amici impossibili magari da incrociare altrimenti durante l’anno; di trascorrere serate in compagnia bevendo ottima birra e gustando saporiti piatti prima di assistere magari a spettacoli musicali con protagonisti spesso autentiche star del rock mondiale; o, ancora, per assistere a spettacoli diventati unici al mondo (come quello del Muro della morte, con una struttura vecchia di 82 anni in legno, l’ultima rimasta in Italia una delle poche al mondo, e i piloti che sfidano le legge della fisica guidando sospesi nel vuoto a testa in giù, con le ruote tenute aggrappate al circuito sferico di legno solo dalla forza centrifuga): il maxi raduno bergamasco è l’opportunità per partecipare a una “corsa” ad aiutare quelle persone alle quali, la vita spesso ha dato appuntamento a tutt’altro tipo di incontri. Appuntamento in cui sorridere è impossibile, e dove spesso èdifficilissimo persino trattenere le lacrime. Incontri come quelli ai quali troppi familiari, amici sono chiamati a partecipare al capezzale di un malato terminale ricoverato in un Hospice. Strutture (e personale che ogni giorno accudisce con professionalità e dedizione i ricoverati) alle quali la festa bergamasca dei motociclisti “inventata” alla fine degli anni 90 da Paolo Fratelli, Paolo Natali, Davide Cadeo e Paola Gessi, ha donato in questi suoi primi 20 anni di vita circa mezzo milione di euro raccolti grazie “al grande cuore dei motociclisti”. “Persone che in molti casi si ripresentano puntualmente a Cologno ogni anno fin dalle prime edizioni, spesso per fermarsi anche per tutti e cinque i giorni, dormendo nelle tende che vengono allestite in un prato riservato a chi sceglie di bivaccare qui, e che a volte arrivano da Paesi lontanissimi”, raccontano gli organizzatori, “riuniti” a uno dei tavoli dell’area ristorazione pronta ad accogliere gli ospiti dell’edizione 2019 che ha aperto i battenti mercoledì 21 per chiuderli domenica 25. “Motociclisti provenienti da tutta Italia, dal Nord Europa, persino dall’America.” Persone come Oliviero ed Ermellina, della provincia di Varese ,che qui sono ormai di casa ed è difficile che riescano a compiere dieci passi di fila senza fermarsi a salutare qualcuno: persone come “Platoon, di Novara, che è difficile che qualcuno non si fermi invece a guardare quando sale in moto alla sua fedele compagna di viaggio indossando il casco da aviatore, con tanto di “proboscide” per l’ossigeno…. Persone che nella vastissima area alla periferia del Paese, allestita per poter ospitare , come avvenuto in un solo sabato sera “da record”, oltre 20mila persone, vengono accolte da una squadra di volontari dal cuore ancora più d’oro, se possibile, visto che prestano la loro attività di volontari a titolo completamente gratuito. Quattrocento volontari suddivisi in 12 squadre chiamate a occuparsi delle diverse attività (dalla biglietteria allo smistamento di moto – e auto – nei posteggi, alla ristorazione e al servizio d’ordine…) dirette dai 12 componenti dell’associazione che gestisce l’evento. E che, aiutati da altri amici dell’associazione, Mondomoto, iniziano a lavorare fin dal mese di novembre per preparare, fra mille passaggi burocratici, ogni nuova edizione. Ogni volta alla ricerca di nuove “attrazioni” da proporre al pubblico. Facendo salire sul palco a esibirsi, con in mano chitarre incandescenti, campioni della musica, come i chitarristi degli Europe o dei Motorhead (che, con un nome simile della band, non poteva mancare….). O autentici “fenomeni” delle due ruote, come Davide Terrenghi, di Novedrate, Jagath Pereira, nato in Sri Lanka e trasferitosi in Germania e il suo inseparabile amicoBeeno, che sulle pareti del muro della morte del “Russian Devils”, come è stato battezzata la struttura in legno del 1937 che per essere montata e smontata richiede giorni di lavoro di una squadra di sei uomini, compiono acrobazie da lasciare senza fiato i 190 spettatori che, a partire dalle 21 e fino a dopo mezzanotte, possono alternarsi sulle antiche gradinate per assistere allo spettacolo. Una delle proposte più affascinanti della “cinque giorni” che gli organizzatori hanno potuto proporre nelle ultime quattro edizioni, da quando Davide Terrenghi ha deciso di “riportare in attività” struttura e spettacolo. Scegliendo di farlo proprio nel raduno bergamasco, per quelle finalità sociali, a fin di bene, volute dagli organizzatori, resisi conto, 22 anni fa, che a loro la vita aveva dato molto e che sarebbe stato giusto ripagare il destino aiutando anche quello di altri meno fortunati. Semplice, perfino banale, ma soprattutto bellissimo. Talmente “bello e pulito ” da scatenare un effetto a catena, trasmettendo a sempre più persone l’entusiasmo e il desiderio di aiutare una simile iniziativa. Come sempre più sono state le persone attratte dalla curiosità di scoprire il mondo delle due ruote, con le poche centinaia di ospiti delle prime edizioni destinate a trasformarsi nelle decine di migliaia delle ultime, come testimoniano le pile di “comande” ai tavoli per le cene, che iniziano alle 18.30 e finiscono a notte fonda, con quattromila persone per volta che si alternano in più “turni”. Persone attratte da questo “mondo” particolarissimo, popolato da uomini a volte dall’aspetto rude, e per nulla ingentilito da capelli lunghi e barba, orecchini o piercing, da un abbigliamento in pelle e borchie, dai tatuaggi, che se però capita che ti urtino, per sbaglio, facendoti magari versare un po’ della tua birra per terra, ti chiedono cortesemente scusa e, per scusarsi, si precipitano alla cassa per offrirti una bionda. Da bere magari poi seduti, insieme allo stesso tavolo, parlando di moto e percorsi, ma non solo, creando spesso i presupposti per un’amicizia da rinsaldare negli anni. Perchè no, proprio ritrovandosi al raduno dei motociclisti. Un appuntamento capace di offrire sempre nuove occasioni, nuovi spunti, spesso per riflettere di temi “serissimi” come la sicurezza sulle strade. Un esempio?. Le “novità” dell’edizione 2019 che vanno sotto il nome di Bikers X, con corsi di guida sicura proposti dalla scuola aperta da Elena Macrì, nata a Bergamo e trasferitasi poi a Milano e Reggio Emilia, dove ha aperto l’attività e dove ha rilevato una “pista” per le lezioni pratiche, motociclista donna rimasta delusa dai corsi tenuti dagli istruttori uomini; o di Futuri bikers, appuntamento riservato ai motociclisti di domani, con l’opportunità per i bambini da 4 a 11 anni di fare la loro prima esperienza in sella a una due ruote. Il tutto “servito” con “contorno” di altri eventi (come le sfide fra esperti in arti marziali sul ring allestito al centro di una delle aree ristoro) e in attesa della grande cavalcata finale della domenica: 40 chilometri di percorso, al quale raramente partecipano meno di 2000 “bikers”. Cinque giorni da vivere in un mondo a sè, dove di edizione in edizione si vivono momenti emozionati e ne ne rivivono altri altrettanto “forti” e belli. Da raccontare ai nuovi bikers che hanno scoperto solo ora la festa di Cologno. Storie, diversissime fra di loro, entrate di diritto nel “diario di viaggio” della manifestazione. Come il pianto degli organizzatori dell’evento al suono del rumore della moto accesa da Davide Terrenghi per il suo “primo giro sul muro della morte” nel 2016: o le lacrime di gioia di felicità di Eleonora Barnabò, infermiera innamorata delle due ruote, alla notizia che l’uomo che aveva soccorso si era salvato. Era in fila all’ingresso, sulla moto del fidanzato, l’infermiera, in attesa d’entrare quando aveva visto, pochi metri più avanti, un uomo sulla cinquantina vacillare sulla sella e poi schiantarsi a terra. Era scesa ed era corsa a vedere cosa fosse successo. E aveva subito capito: infarto. Solo la sua “diagnosi” e la richiesta di soccorsi immediati (quando qualcun altro avrebbe magari potuto pensare a una banale “congestione”), solo il suo intervento di primo soccorso effettuato lì, in coda alla biglietteria, aveva salvato la vita a quell’uomo. Un primo soccorso che, guarda caso, il raduno dei bikers di Cologno continua a insegnare, anno dopo anno, nei suoi cinque giorni dedicati a festeggiare la passione per le due ruote. E ad aiutare chi, magari, non ha potuto assaporare l’emozione di viaggiare su due ruote e forse non la potrà assaporare mai….