Porto turistico di Ravenna, il “ponte” ideale per chi dall’Europa vuol scoprire l’alto Adriatico

Il porto turistico di Ravenna? È il “ponte” ideale per chi, dall’Europa, vuol scoprire un mare di mete in alto Adriatico, navigando verso le isole croate d’estate e navigando lungo la costa italiana in primavera e in autunno, magari per sbarcare sulla terraferma a scoprire i tantissimi tesori artistici, storici, culturali ma anche enogastronomici. A partire da quelli offerti proprio di Ravenna, splendida città d’arte. A “candidare” il Marinara di Ravenna come scalo ideale per ogni armatore è Daniele Rossi, chiamato, a dicembre 2016, al timone dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale, che in un’intervista al portale mareonline.it (cliccate qui per leggere l’intervista completa) svela tutti i “valori aggiunti” che offre scegliere questo tratto di costa per tenere ormeggiata la propria imbarcazione. Valori come i tempi ridottissimi per salire in barca partendo da Francoforte (appena 4 ore) o da Milano (due ore); valori come la sicurezza offerta da una diga foranea lunga 1,5 miglia; dall’assistenza fornita dalla cantieristica ravennate, fra le migliori…. E molto altro ancora.