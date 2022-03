Tagliare le accise su benzina e gasolio si può: la conferma arriva dall’Irlanda che lo ha già fatto

L’Irlanda ha tagliato le accise su benzina e diesel: perché l’Italia non segue l’esempio? Sono in moltssimi nel mondo dell’autotrasporto ( e non solo) a porsi questa domanda dopo aver appreso della decisione adottata dal ministro delle Finanze irlandese (oltre che presidente dell’Eurogruppo, Pascal Donohoe) che ha annunciato un taglio temporaneo delle accise applicate su benzina e diesel nel proprio Paese: di 20 centesimi per litro di benzina e di 15 centesimi per il diesel, con decorrenza immediata. Una manovra che , se adottata anche in Italia, potrebbe impedire manifestazioni di protesta già annunciate (in particolare per il 19 marzo) e sempre più condivise da troppi autotrasportatori non più in grado materialmente di accendere i motori dei propri autocarri.Ma soprattutto una manovra che, come ha dimostrato l’Irlanda , si può fare.