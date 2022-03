Da 400 a 1300 euro per ogni mezzo pesante: ecco gli aiuti di Stato in Francia per l’autotrasporto

Un contributo dato alle imprese di autotrasporto sulla base del numero di veicoli e della capacità di carico offerta in termini di tonnellaggio calcolato in 400 euro per gli autocarri con massa complessiva fino a 7,5 tonnellate, in 600 euro per quelli tra 7,6 e 25,9 tonnellate, in 750 euro per quelli superiori a 26 tonnellate e in 1300 euro per i trattori stradali: è questa la manovra decisa dl Governo francese per sostenere la categoria messa in crisi da costi di gestione diventati negli ultimi mesi impossibili da sostenere, spingendo molte aziende a tener fermi i camion per non lavorare in perdita. Un contributo straordinario per affrontare l’emergenza (previsto anche per i veicoli commerciali leggeri ai quali andranno 300 euro a mezzo) del valore complessivo di 400 milioni di euro deciso dal Governo al termine degli incontri avvenuti con i rappresentanti delle associazioni di categoria che dopo gli aumenti vertiginosi dei prezzi dei carburanti hanno aperto un Tavolo di trattative fino a ottenere il via libera allo stanziamento ufficializzato dal primo ministro Jean Castex. In totale saranno circa 520mila veicoli industriali interessati.