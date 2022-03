MarinoBus trasporta gratuitamente i profughi in fuga dall’Ucraina verso i “rifugi” in Italia

Il passaporto ucraino si trasforma automaticamente in un biglietto gratuito per viaggiare attraverso l’Italia per i profughi in fuga dal conflitto che cercano rifugio nel nostro Paese. A offrire loro la possibilità di essere trasportati da tutte le città del Centro-Nord Italia servite (come Milano, Trieste, Trento, Udine) verso le mete più distanti, dalla Campania alla Basilicata, dalla Puglia, alla Calabria, è l’azienda di trasporti MarinoBus che ha già messo a disposizione i propri automezzi di linea impiegati nelle tratte a lunga percorrenza per favorire i ricongiungimenti dei profughi con i familiari che vivono in Italia o per raggiungere luoghi di ospitalità sicuri. Il call center dell’azienda al quale rivolgersi per ogni informazione è già stato attivato (con personale in grado di dialogare in italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco) e basterà chiamare ai numero 080.3112335 per usufruire di questa possibilità. I responsabili di Marino Bus hanno provveduto a comunicare l’iniziativa anche ad alcune delle rappresentanze diplomatiche di Kiev nel nostro Paese così c he possano informare dell’opportunità i cittadini in ingresso in Italia e assisterli.