Prezzi stracciati per la consegna merci: scattano le manette per i vincitori del subappalto

Le ipotesi di reato sono pesantissime: traffico di esseri umani, associazione a delinquere e fornitura di servizi illegali. Talmente pesanti da indurre gli agenti della Polizia federale belga ad arrestare, nell’ambito di un’indagine alla quale hanno partecipato anche i responsabili dell’l’Ispettorato del Lavoro del Belgio, nove collaboratori di una società che si era assicurata in subappalto le consegne nell’ultimo miglio. Subappalto che la società sarebbe riuscita ad aggiudicarsi attuando tariffe talmente basse da far scattare gli arresti, oltre alla chiusura di due piattaforme logistiche utilizzate per lo smistamento delle merci. I responsabili della società al centro dell’indagine hanno affermato, in una nota, di avere sempre collaborato con gli investigatori aggiungendo che le indagini non avrebbero portato alla luce alcun illecito importante e strutturale nel modo di operare della società stessa.