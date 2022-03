Brescia, parte la protesta dei camionisti. Ecco la mappa dei percorsi che seguiranno

Pisogne, in val Camonica; Villa Carcina in Val Trompia; Vobarno in Valle Sabbia; San Zeno Naviglio nella Bassa Bresciana; Montichiari nella “Fascia d’Oro”: sono questi i “punti” della provincia di Brescia dove sabato 19 marzo alle 8 il mondo dell’autotrasporto bresciano si darà appuntamento per aderire alla “Giornata di manifestazione dell’autotrasporto” indetta da Unatras a livello nazionale per far sentire la voce dei trasportatori. Aree diverse del territorio da dove gli autotrasportatori potranno partecipare a un unico evento: l’assemblea degli autotrasportatori alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria, istituzionali e in collegamento con i rappresentanti nazionali di Unatras. Un appuntamento organizzato dalla Fai (Federazione autotrasportatori italiani) di Brescia che ha diffuso una “mappa” dettagliata per guidare gli associati. Eccola. Ore 8 – ritrovo partecipanti dai seguenti punti della Provincia: Val Camonica – Pisogne: piazzale discoteca Area Ex Capital, via San Girolamo 17; Val Trompia – Villa Carcina: piazzale tra via Murri e via Guglielmo Marconi; Valle Sabbia – Vobarno: area ex Falck; Bassa Bresciana – San Zeno Naviglio: piazzale Duferdofin, via Armando Diaz 248; Fascia d’Oro – Montichiari: via Alessandro Anzani, piazzale dietro OBI. Ore 9 – avvio degli automezzi lungo i seguenti itinerari: Val Camonica: Pisogne – Strada Provinciale 510 – Strada Provinciale 11 – Tangenziale Sud – via Caprera (parcheggio Brixia Forum); Val Trompia: Villa Carcina – Strada Provinciale 345 – via Monte Lungo – Tangenziale Ovest – Strada Provinciale 11 – Tangenziale Sud – via Caprera (parcheggio Brixia Forum); Valle Sabbia: Vobarno – Strada Provinciale 116 – Strada Statale 45 bis –Tangenziale Sud – via Caprera (parcheggio Brixia Forum); Bassa Bresciana: San Zeno Naviglio – Strada Statale 45 bis – Tangenziale Sud – via Caprera (parcheggio Brixia Forum); Fascia d’Oro: via Alessandro Anzani – via Mario Calderara – Tangenziale Est – Strada Statale 45 bis – Strada Provinciale 236 – Tangenziale Sud – via Caprera (parcheggio Brixia Forum). Ore 10 – Ritrovo al Brixia Forum di Via Caprera, dove verranno parcheggiati tutti gli automezzi. L’inizio dell’assemblea è fissato per le 10.15. Una “mappa-calendario indispensabile per gli autotrasportatori per partecipare, ma utilizzima anche a tutti gli altri utenti della styrada per evitare possibili code e intasamenti.