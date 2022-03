Sicurezza dei ponti, manutenzione delle strade: in arrivo 2 miliardi e 700 milioni di euro

Due miliardi e settecentomilioni di euro: è questa la cifra stanziata dal Governo per migliorare la sicurezza delle infrastrutture, anche alla luce degli effetti della crisi climatica. Uno stanziamento destinato alla messa in sicurezza di ponti e viadotti e alla manutenzione straordinaria delle strade di competenza di Province e Regioni, in linea con il nuovo Piano per la sicurezza stradale, illustrato dal l ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini che va ad aggiungersi agli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio della rete stradale e autostradale e per il miglioramento delle strade nelle aree interne. “Per ridurre al massimo i disagi per gli utenti derivanti dai futuri lavori di manutenzione sono stati avviati incontri con i concessionari autostradali, l’Anas e l’Ansfisa per programmare in modo coordinato gli interventi, a partire da quelli che verranno realizzati nel corso della prossima estate”, ha tenuto a sottolineare il ministro.