La cura del Pd per l’autotrasporto contiene anche l’adeguamento dei contratti al costo del diesel

Taglio delle accise dei carburanti per portare il prezzo sotto i due euro al litro per poi bloccarlo fino a fine aprile come ha fatto la Slovenia e più aiuti per imprese e autotrasportatori. E’ questa la “ricetta” del responsabile per Economia del Pd, Antonio Misiani, per sostenere il mondo dell’autotrasporto messo in ginocchio dalla vertiginosa salita dei costi di carburante (oltre degli additivi anti inquinanti e degli pneumatici). Un taglio delle accise da realizzare magari utilizzando l’extragettito, ovvero quanto incassato in più dallo Stato rispetto all’introito tributario previsto, da abbinare a un credito d’imposta su gasolio per autotrasportatori e un adeguamento del prezzo del carburante dei corrispettivi.