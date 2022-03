Credito d’imposta al 20 per cento delle spese sostenute per il Gnl, c’è chi è soddisfatto

“Accogliamo con soddisfazione il riconoscimento del contributo per l’anno 2022, sotto forma di credito d’imposta al 20 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di Gnl da parte del settore del trasporto di merci su strada, una misura a tutela di un comparto chiave per il rilancio dell’economia italiana”. Con queste parole il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega, e la senatrice Simona Pergreffi, capogruppo in commissione Trasporti a Palazzo Madama, hanno commentato la decisione del Governo d’inserire nel decreto energia , tra gli interventi previsti in favore del settore dell’autotrasporto contenuti nel decreto Energia, quella che hanno definito una manovra “ volta a contrastare gli effetti del prezzo crescente del gas, triplicato dalla scorsa estate, che sta impattando negativamente sugli sforzi di decarbonizzazione di un settore per cui il Gnl rappresenta oggi l’unica alternativa al diesel disponibile sul mercato”.