Conftrasporto, Pasquale Russo è il nuovo presidente: “Mare e Alpi i terreni di sfida”

Ha iniziato il suo percorso all’interno della Fai, la federazione degli autotrasportatori italiani, alla fine degli anni ’90, per poi assumere l’incarico di segretario generale di Conftrasporto nel 2003 e, negli ultimi anni, di presidente di Confcommercio Campania. Un percorso che ora ha fatto segnare un nuovo importante traguardo: Pasquale Russo, 49 anni, napoletano, imprenditore nei servizi dedicati al trasporto, è stato infatti scelto dall’assemblea della confederazione, che lo ha eletto presidente all’unanimità, per guidare Conftrasporto, la confederazione più rappresentativa del mondo dei trasporti, della logistica e della mobilità. Sposato e padre di due figli, Russo succede allo storico presidente Paolo Uggè, in carica dal 2015 al 2018, anno in cui la presidenza passò a Fabrizio Palenzona, e tornato alla guida della Confederazione dal 2020 al 2023 rappresentando una delle realtà più dinamiche e attive del settore, con l’obiettivo di connettere l’Italia e di portare avanti con tenacia tutte le azioni possibili a sostegno delle imprese, protagonista di numerose “battaglie”come quella contro i divieti imposti dall’Austria al Brennero e in favore della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. “Il mio obiettivo sarà quello di continuare a sostenere il ruolo associativo e politico di Conftrasporto” , ha affermato Pasquale Russo dopo aver ricevuto il testimone da Paolo Uggè (che rimane nel ruolo di presidente della Fai e che ha assunto la carica di past president di Conftrasporto, con diritto di voto), puntando subito l’attenzione sui più urgenti e più importanti problemi da affrontare: “la riforma del sistema portuale, il nuovo regolamento sulle concessioni demaniali portuali, l’attraversamento dei valichi alpini , il grande tema delle infrastrutture. Verificheremo l’impatto che l’autonomia differenziata potrà avere nel sistema dei trasporti e delle infrastrutture”, ha affermato sempre il neopresidente, “l’impegno sarà quello di favorire condizioni sempre migliori per le aziende di trasporto, e di rafforzare il nostro ruolo all’interno della società e del mondo politico”. Pasquale Russo, che ha avuto un ruolo importante nell’estensione della base associativa al settore del mare e della logistica, ha infine salutato il suo nuovo incarico con un annuncio: “Tra non molto allargheremo ulteriormente il nostro raggio d’azione accogliendo nuove realtà”.