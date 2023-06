Conftrasporto: “Berlusconi ha saputo guidare l’Italia verso grandi trasformazioni”

“A nome di tutte le imprese del mondo Conftrasporto, esprimo tristezza e vicinanza alla famiglia di Silvio Berlusconi, già presidente del Consiglio della Repubblica italiana. Un presidente che ha fatto la storia del nostro Paese e per il mondo del trasporto e della logistica ha avuto l’abilità di dare vita a grandi trasformazioni nel nostro Paese”. A scriverlo, in un messaggio di condoglianze non appena saputa la notizia della morte del fondatore di Forza Italia, è Paolo Uggè ricordando il periodo in cui “ ho avuto l’onore di essere membro del suo II Governo, in qualità di sottosegretario al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e deputato di Forza Italia. Lo ricorderò sempre” , ha concluso Paolo Uggè.