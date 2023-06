Fercam e Dab Pumps compagni di viaggio sulla nuova via che trasporta l’acqua difendendo l’aria

Aria e acqua, due fra i tesori più preziosi per il pianeta, due elementi da difendere da un inquinamento sempre più allarmante. Ed è proprio per disegnare una strategia che consenta di trasportare acqua senza avvelenare l’aria che hanno deciso di allearsi Fercam, azienda altoatesina di logistica e trasporti, e Dab Pumps, protagonista nel settore delle tecnologie per la movimentazione e la gestione dell’acqua, sottoscrivendo un nuovo accordo per fornire un servizio di trasporto dedicato tra due impianti in Veneto effettuato utilizzando veicoli alimentati esclusivamente a Bio-Lng. “Una partnership strategica tra due realtà unite da obiettivi comuni per lo sviluppo sostenibile e la riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività, che mira a ridurre le emissioni delle operazioni giornaliere di trasporto Continua a leggere→