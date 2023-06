Fercam e Dab Pumps compagni di viaggio sulla nuova via che trasporta l’acqua difendendo l’aria

Aria e acqua, due fra i tesori più preziosi per il pianeta, due elementi da difendere da un inquinamento sempre più allarmante. Ed è proprio per disegnare una strategia che consenta di trasportare acqua senza avvelenare l’aria che hanno deciso di allearsi Fercam, azienda altoatesina di logistica e trasporti, e Dab Pumps, protagonista nel settore delle tecnologie per la movimentazione e la gestione dell’acqua, sottoscrivendo un nuovo accordo per fornire un servizio di trasporto dedicato tra due impianti in Veneto effettuato utilizzando veicoli alimentati esclusivamente a Bio-Lng. “Una partnership strategica tra due realtà unite da obiettivi comuni per lo sviluppo sostenibile e la riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività, che mira a ridurre le emissioni delle operazioni giornaliere di trasporto tra lo stabilimento produttivo di Mestrino e Monselice in provincia di Padova effettuando il tragitto in media 2 o 3 volte al giorno con un veicolo a biometano, carburante eco-friendly prodotto in ottica di circolarità,, come viene spiegato in un comunicato in cui si sottolinea come il servizio ridurrà significativamente le emissioni di Co2. “Siamo orgogliosi di collaborare con Dab Pumps, così da poter implementare un’ulteriore linea fissa di trasporto che vede protagonisti veicoli di ultima generazione e biocarburanti, per un’effettiva drastica riduzione delle emissioni”, ha commentato Hannes Baumgartner, amministratore delegato di Fercam. “Questa nuova partnership è un ulteriore passo avanti nel raggiungimento dei nostri obiettivi condivisi di sostenibilità: solo unendo le forze con i diversi attori della filiera è possibile fare realmente la differenza e innovare il nostro settore in un’ottica di maggiore sostenibilità”. “In un mondo che corre veloce, orientato alla massimizzazione dei profitti, Dab ha deciso di soffermarsi e di inserire tra i suoi valori quello della sostenibilità. Sono orgogliosa di dire che per Dab è da anni un punto focale che viene sviluppato sotto tutti gli aspetti”, ha invece affermato Claudia Bocchese, manager di Dab Pumps. Il nuovo servizio di trasporto a ridotte emissioni è stato presentato in anteprima come case history a Verona, in occasione del convegno “Innovazione tecnologica e sostenibilità: le sfide per una logistica che cresce”, organizzato da Assologistica in collaborazione con Regione Veneto e incentrato sul ruolo strategico della logistica e sui principali trend del settore. La nuova iniziativa segue un altro importante passo compiuto da Fercam sul percorso verso una sostenibilità sempre maggiore: grazie alla risposta molto positiva dei clienti e alla crescente necessità di offrire soluzioni concrete e scalabili per ridurre le emissioni su intere tratte di distribuzione, l’azienda (che da oltre due anni ha sviluppato l’Emission free project, una serie di iniziative mirate a testare e implementare servizi di trasporto a ridotte emissioni di Co2, con particolare attenzione alle attività di distribuzione in aree urbane e suburbane) ha deciso infatti di introdurre nel mese di marzo sulla tratta Milano-Roma una prima linea groupage completa, da primo a ultimo miglio, strutturata in ottica di azzeramento delle emissioni nel ciclo Well-to-Wheel. “Questa nuova soluzione attivata per Dab rappresenta il secondo step del nostro progetto Zero Emission Groupage, inaugurato insieme a Iveco e Edison Energia per arrivare ad azzerare totalmente le emissioni, grazie all’impiego di veicoli all’avanguardia, biocarburanti, energia rinnovabile” ha concluso Hannes Baumgartner, prima di rientrare in azienda e rimettersi alla guida di un

colosso della logistica “multinazionale ma a gestione familiare” che ha concluso il 2022 con un fatturato di 1,128 miliardi di euro e che è presente in 21 Paesi con oltre 100 filiali di proprietà e una fitta rete di corrispondenti in tutto il mondo operando nei diversi settori del trasporto e della logistica con servizi specializzati:

Fercam Transport per i carichi su strada e rotaia, Fercam Logistics dedicata alla gestione dell’intera supply chain dei propri clienti compresi i servizi a valore aggiunto, Fercam Distribution per spedizioni groupage e carichi parziali nazionali e internazionali con un unico standard di qualità e sistema informatico a livello europeo, Fercam Air & Ocean per le spedizioni aeree e marittimi in import ed export con una struttura propria per la gestione delle attività doganali, Fercam Special services che raggruppa la logistica dell’arte, Fairs & Events per le attività fieristiche, Home delivery incluso il montaggio di attrezzature consegnate nonché il settore Traslochi e Relocation services e la gestione documentale archivi con servizi altamente specialistici ad aziende e privati.