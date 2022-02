Assopetroli-Assoenergia: “Dopo aver aiutato il trasporto il Governo pensi ai carburanti”

Il credito d’imposta per l’acquisto dell’AdBlue e di GNL, che Assopetroli-Assoenergia aveva già richiesto in occasione dello scorso decreto bollette e poi ancora in manovra di bilancio, è una prima forma di sostegno a un settore, come quello dell’autotrasporto, fortemente colpito dal caro materie prime: Assopetroli-Assoenergia ora sollecita il Governo a rivolgere la stessa attenzione ai temi del comparto della distribuzione dei carburanti, che è parte integrante della filiera, già da tempo in estrema difficoltà a causa della congiuntura sfavorevole, nonché in prima linea nel processo di riconversione dell’asset al fine di traguardare gli obiettivi di decarbonizzazione. E’ quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dai responsabili dell’associazione aderente a Confcommercio nella quale si esprime solidarietà al settore dell’autotrasporto, auspicando che l’intesa raggiunta possa indurre a mettere da parte le proteste di questi giorni”.