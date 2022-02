A tutto gas, ma nella direzione sbagliata. Legambiente contro “le bufale fossili e nucleari”

“A tutto gas. Ma nella direzione sbagliata. Contro le bufale fossili e nucleari”. E’ questo il titolo scelto dai responsabili di Legambiente per la campagna, partita in tutta Italia, ideata per dire no alle politiche attuali favorevoli all’apertura di nuove centrali a gas. Un messaggio chiarissimo inviato attraverso le manifestazioni organizzate in piazza alla decisione del ministero della Transizione Ecologica, che “secondo le notizie apparse sulla stampa, sta valutando interventi legati a circa 50 centrali a gas fossile per 20.000 MW di nuova potenza distribuita, parte di un piano da 30 miliardi di euro fatto di più di 115 interventi infrastrutturali del gas fossile”, come si legge in un comunicato stampa degli esponenti lombardi dell’associazione che sottolineano come “cinque di queste centrali saranno collocate proprio in Lombardia, a Cassano D’Adda, Castellanza, Tavazzano, Bertonico e Turano Lodigiano, oltre a Ostiglia una tra quelle già autorizzate. Continua a leggere→