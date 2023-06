Muovere l’economia? La prima manovra da fare è partire dallo sviluppo dei trasporti

Un presidente uscente, Thomas Baumgartner, e uno “entrante” Riccardo Morelli, pronti a salire sullo stesso palco, quello dell’assemblea annuale di Anita, dal titolo “Muoviamo l’economia”, il programma il 22 giugno a Roma all’Hotel Parco dei Principi a partire dalle 9., per riaffermare la centralità del settore dei trasporti per l’intero sistema economico nazionale e per indicare le possibili future opportunità di sviluppo del comparto. Un’indicazione fornita, illustrando e linee programmatiche dell’associazione per il prossimo quadriennio, in primis al mondo politico rappresentato all’incontro dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dai Viceministri Galeazzo Bignami ed Edoardo Rixi, protagonisti di due tavole rotonde: la prima dal titolo “Energia, ambiente, innovazione per lo sviluppo del trasporto merci e della logistica” che vedrà protagonisti il responsabile collegamento relazioni istituzionali di Eni Sustainable Mobility SpA Alessandro Sabbini, il presidente della sezione veicoli industriali di Unrae Paolo Starace, il delegato Anfia per il trasporto merci Luca Sra e il capo segreteria del ministero delle Imprese e del Made in Italy Marco Calabrò, chiamati a confrontarsi sul futuro dei carburanti alternativi e dei veicoli industriali; la seconda intitolata “Il fattore umano come leva di competitività”alla quale interverranno Damiano Frosi, direttore dell’Osservatorio contract logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano, Paolo Pennesi, capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Stefano Malorgio, segretario generale di Filt-Cgil e Simona Montesarchio, direttore generale dell’Unità di missione Pnrr del ministero dell’Istruzione e del merito. Al termine della giornata si svolgerà la consegna del “Premio Autista dell’anno”, il riconoscimento ideato da Anita allo scopo di promuovere agli occhi dell’opinione pubblica le pratiche virtuose dei conducenti delle proprie imprese associate. Modererà i lavori il vicedirettore esecutivo di Radio 24 – Il Sole 24 Ore Sebastiano Barisoni.