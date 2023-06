Attenti a chi all’area di servizio dice che la carta non va e chiede soldi in cambio di un bonifico

Attenti a chi all’area di servizio vi dice che la carta non funziona e vi chiede contanti promettendo un bonifico

Area di servizio Campagnola Ovest a Brescia direzione Milano. Due persone si avvicinano ad altri clienti in attesa di fare il pieno chiedendo di essere aiutati “perché la loro carta carburante non funziona” e di poter avere dei contanti, a che solo 30 euro, per poter ripartire, con la promessa di fare un bonifico. Un problema reale o un tentativo di truffa. Più probabile la seconda a giudicare da quanto pubblicato da un autotrasportatore sulla pagina facebook Camionisti informati che avverte “È già la seconda volta in una settimana che quando vado, ci sono tizi che ti dicono cosi. Io chiaramente non ci sono cascato, precisa invitando tutti a “ non lasciarsi incantare da queste persone, che sono abbastanza insistenti anche”. L’ultima annotazione:”.Io appena sono andato via ho avvertito la stradale”. La domanda è :La Polizia (tenendo conto della scarsità di agenti e pattuglie ripetutamente denunciato negli anni ma sempre accuratamente evitato dalla politica di qualsiasi color che preferisce assumere fiumi di burocrati passacarte) sarà intervenuta?