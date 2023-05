Autostrade del mare, la Commissione europea fa salpare il contributo da 125 milioni di euro

Un contributo di 125 milioni di euro a sostegno del trasporto merci attraverso le autostrade del mare, valido fino al 31 dicembre 2027, con l’ìmporto per ogni impresa di autotrasporto che sceglierà il “combinato” che verrà calcolato “sulla base dei chilometri evitati sulla rete stradale italiana e che potrà produrre uno sconto pari a 0,30 euro per chilometro come indice massimo”. E’ un passo importante quello che la Commissione europea ha compiuto per i promuovere il trasporto intermodale, spostando il traffico merci dalla strada e riducendo l’impatto ambientale, e il mondo dell’autotrasporto non ha perso tempo nel sottolinearlo. A partire da Paolo Uggè, presidente della Fai, federazione autotrasportatori italiani, che ha voluto ricordare come “l’intervento, parte delle intese convenute con il Governo ma che erano state, fino a oggi, congelate” sia potuto avvenire anche grazie “al forte impegno del ministro Matteo Salvini”. Un impegno grazie al quale, ha aggiunto sempre Paolo Uggè, è stato evitato che il beneficio venisse invece riconosciuto ad altri soggetti diversi dagli autotrasportatori. Così come annunciato dal ministro Salvini nel corso del suo intervento all’assemblea della Fai del 27 maggio scorso a Taormina, la Commissione europea ha compiuto un passo importante a favore dell’intermodalità. Ora attendiamo che si apra il confronto tecnico con il ministero dei Trasporti per concordare le modalità di utilizzo, in base all’accordo stipulato e previsto nel protocollo di intesa a suo tempo sottoscritto”.