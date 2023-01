L’esame per guidare i camion? “Io segretario nazionale laureato non riuscirei a superarlo”

“Io sono laureato ma se oggi dovessi sostenere l’esame per ottenere la Cqc, la Carta di qualificazione del conducente, confesso che con ogni probabilità verrei bocciato. E poi che senso ha che una persona che per guidare un mezzo per trasportare merci deve già sostenere l’esame per la patente C o E debba poi sostenere un altro esame: la Cqc va abolita”. Ad affermarlo, dal palco dell’aula congressi della sede romana di Confcommercio che ha ospitato il Convegno di Conftrasporto-Confcommercio intitolato “Le sfide per la crescita: il futuro dei trasporti e della logistica tra la svolta sostenibile e nuove tasse all’orizzonte è stato il segretario nazionale di Conftrasporto, Pasquale Russo, che per contrastare la carenza di nuovi giovani conducenti di mezzi pesanti si è anche detto favorevole a un “avvicinamento” alla professione di camionista dei giovani fin da subito dopo il conseguimento del diploma, a 19 anni, abbassando dunque la soglia dei 21 anni fissata come età minima in Italia per poter ottenere una patente di guida professionale. Un “abbassamento” dell’età per accedere alla professioni richiesta del resto solo poche ore prima dai responsabili dell’Iru, l’Unione internazionale del trasporto stradale, e dell’Epto, l’Organizzazione dei tour operator europei, che in una lettera indirizzata alla presidenza svedese del Consiglio dell’Unione europea hanno chiesto una misura per abbassare l’età minima dei conducenti professionisti a 18 anni. Annullando così, di fatto, la direttiva del 2006 emanata sempre dall’Unione europea che, stabilendo norme comuni sulle qualifiche e sulle condizioni per il rilascio delle patenti di guida aveva definito come “soglia minima” per ottenere un documento di guida proprio l’età di 21 anni compiuti, soglia che altri Paesi europei hanno peraltro deciso di innalzare con provvedimenti nazionali. Una norma sempre più frequentemente messa in discussione negli ultimi tempi proprio a causa della sempre più preoccupante carenza di conducenti in Europa, e che non solo sta portando a un aumento dei costi di trasporto ma c he in più d’una occasione ha rischiato di portare all’interruzione dei servizi di mobilità., ma che non vede tutti d’accordo, soprattutto in considerazione del fatto che se appare già preoccupante affidare a un diciottenne il volante di un’utilitaria, la preoccupazione accelera esponenzialmente di fronte alla possibilità di metterlo nella cabina di guida di un gigante della strada, nonostante la richiesta di abbassare l’età minima dei conducenti professionisti a 18 anni per consentire “ ai giovani interessati a diventare autisti professionisti di entrare nel settore in età più precoce” sia sempre stata accompagnata dalla domanda di “garantire comunque il rispetto di determinati standard di sicurezza”, oltre che di assicurare “ un sostegno finanziario dei governi per contribuire a coprire i costi associati all’ottenimento delle patenti professionali e del necessario certificato aggiuntivo della Cqc”. Contributi che il Governo, rappresentato al convegno di Confcommercio Conftrasporto dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e dal suo Vice Edorardo Rixi, potrebbe però tagliare accogliendo proprio la richiesta avanzata da Pasquale Russo : “abolire la Cqc o, in alternativa, di “ ottenere la Carta di qualificazione del conducente” semplicemente a seguito della frequenza del relativo corso, così come avviene già in altri Paesi europei, senza quindi dover sostenere un ulteriore esame finale che si aggiunge a quelli già previsti per il conseguimento delle patenti professionali. “Esame talmente difficile da spingere perfino il segretario nazionale di Conftrasporto, con tanto di laurea in giurisprudenza in tasca, ad temere di non riuscire a superarlo pur impegnandosi a fondo nello studio. Avrebbe tranquillamente guidare un importante studio legale, ma forse non un tir…