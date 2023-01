200 milioni di euro alle imprese di trasporto merci come “rimborso” per il caro gasolio

Duecento milioni di euro, con le modalità di erogazione che verranno definite entro il 31 marzo 2023, data entro la quale è prevista la firma sul un decreto del ministero delle Infrastrutture e del ministero dell’Economia e delle finanze: è questa la somma messa a disposizione dal Governo per “rimborsare” alle imprese di autotrasporto merci una parte dei danni economici subiti per effetti del caro gasolio. I fondi sono stati messi a disposizione dalla Legge di Bilancio 2023 e ne potranno usufruire le imprese in conto di terzi con sede o stabile organizzazione in Italia con veicoli di categoria ecologica Euro 5 o superiore di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate.