Kimi Raikkonen, l’ex campione della Ferrari da oggi è anche un idolo di chi ama gli animali

Il cuore dei tifosi di Formula , e in particolare della Ferrari, l’aveva conquistato da anni, prima ancora di riuscire, ultimo nell’impresa, a vincere il titolo piloti per Maranello, nel 2007,.E l’aveva conquistato grazie al fatto di essere un grande uomo prima ancora che un grande pilota. Nel cuore degli animalisti è entrato invece a tutta velocità nei giorni scorsi, quando lui, Kimi Raikkonen, ex pilota finlandese della Ferrari, si è semplicemente avvicinato a un’auto posteggiata per strada, attratto dalla presenza a bordo di un cane, lasciato solo dal padrone. E’ bastato uno “sguardo d’intesa” fra uomo e animale e l’ex ferrarista, in vacanza in Toscana, e a passeggio per strada con la figlia per mangiare un gelato, non ha esitato un istante ad andare a riempire d’acqua la sua coppetta e a dissetar l’animale attraverso la fessura del finestrino lasciato abbassato. Prima di allontanarsi e accorgersi che qualcuno, dopo averlo riconosciuto, lo stava riprendendo, con il telefonino, in un video diventato immediatamente virale.