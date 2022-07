E’ salpata on line la prevendita di biglietti per salire a bordo del 62° Salone nautico di Genova

E’ salpata sul sito salonenautico.com la prevendita online dei biglietti per navigare fra gli stand del 62° Salone nautico internazionale di Genova che aprirà i battenti dal 22 al 27 settembre, evento, organizzato da Confindustria nautica, che per l’edizione 2022 seguirà cinque rotte dedicate ad altrettanti segmenti di mercato: Yacht e superyacht, Sailing world, Boating discovery, Tech trade, Living the sea. Cinque rotte diverse per navigare fra le eccellenze e novità proposte dal comparto della nautica da diporto ospitate su oltre 200mila metri quadrati di superficie espositiva, tra terra e acqua, con oltre mille imbarcazioni in vetrina e un lungo calendario di eventi e workshop ospitati nel Padiglione Blu, nelle Sale Forum e Innovation, nella suggestiva cornice della Terrazza e nel Teatro del Mare. L’acquisto dei biglietti d’ingresso alla 62a edizione (già sold-out in termini di adesioni di espositori italiani e internazionali, a conferma di un trend di crescita molto sostenuto pronto a “specchiarsi” nelle acque di un salone riconosciuto come un appuntamento da non perdere per operatori del settore provenienti da mezzo mondo) può essere effettuato esclusivamente sul sito salonenautico.com al costo di 18 euro + 1 euro di diritti di prevendita, mediante carta di credito e, da quest’anno, tramite Apple Pay e Google Pay. Un’occasione per scoprire i mille tesori della nautica ma anche la “cornice” pronta a ospitarli: quella di una Fiera che già nel 2022 ha mostrato le prime importanti evoluzioni del layout e che ora presenterà gli avanzamenti dei lavori effettuati, in vista della realizzazione del nuovo Waterfront di Genova nel 2023.