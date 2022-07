Parte “Positivista” il team italiano in gara ai mondiali svedesi dei tecnici Volvo Trucks

Positivista: è questo il nome che i tecnici dell’Officina Bassano Diesel di Bassano del Grappa hanno scelto per la propria “squadra” scesa in campo per qualificarsi per la finale mondiale di Vista, la più grande competizione a livello mondiale dedicata al personale del dopo vendita dell’automotive riservata ai tecnici di Volvo Trucks. Un nome che ha decisamente portato fortuna al team veneto che al termine della semifinale italiana che si è disputata a Zingonia, in provincia di Bergamo, quartier generale italiano del marchio svedese, hanno staccato il biglietto per la finalissima in calendario d al 5 al 10 settembre 2022 a Goteborg, lasciandosi alle spalle gli altri cinque team in gara: Team The jacket never Svista, Officina Cavidue; Team FH16, Officina Erre Truc; Team Piave, Officina Gasparato; Team Volmec, Volvo Truck Center – Montichiari; Team Red Noses, Volvo Truck Center – Zingonia. Un appuntamento in cui i finalisti italiani dovranno dimostrare di che pasta sono fatti visto che saranno chiamati a misurarsi con i 45 team più forti del mondo. Continua a leggere→