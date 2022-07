Il mondo dei trasporti si schiera con Draghi: 23 associazioni firmano l’appello perché resti

Un appello lanciato a Mario Draghi perché resti alla guida del Paese firmato addirittura da 23 associazioni rappresentative del cluster marittimo, portuale, ferroviario e logistico italiano. Un segnale fortissimo che ha tutto il sapore di una svolta decisiva compiuta da quella parte dell’Italia, formata da persone che fanno e che vogliono costruire un futuro per se e per i propri figli non intende più arrendersi a quei rappresentanti della classe politica interessati solo ai giochi di potere e non certo al bene del Paese. “L’Italia non può restare senza una guida autorevole e sicura in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Per questo chiediamo al presidente del Consiglio Mario Draghi di restare in carica e un atto di responsabilità da parte delle forze politiche presenti in Parlamento affinché, Continua a leggere→