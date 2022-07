IAA di Hannover: parte da qui il viaggio di Iveco nel mondo dei camion elettrici e a idrogeno

Sarà lo IAA di Hannover, la fiera che apre le strade a chi vuol viaggiare sui veicoli commerciali del futuro, in calendario dal 20 al 25 settembre, a tenere a battesimo l’esordio commerciale d’Iveco nel trasporto elettrico. L’appuntamento tedesco vedrà in fatti l’azienda italiana fondata quasi mezzo secolo da Gianni Agnelli presentare sia modelli già in produzione, come il Nikola Tre, con catena cinematica dell’azienda statunitensesu autotelaio cabinato derivato dallo S-Way, e l’e-Daily, versione elettrica del noto commerciale, sia prototipi, come la versione sempre dell’e-Daily con le celle a combustibile alimentate a idrogeno al posto delle batterie o come lo S-Way a guida autonoma.