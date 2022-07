Con che tempi e modi viaggeranno gli aiuti all’autotrasporto? Lo sapremo venerdì

Ancora poche ore d’attesa e il mondo dell’autotrasporto potrà finalmente conoscere le modalità e, soprattutto, i tempi con cui potranno effettuare la compensazione del credito di imposta del 28 per cento sugli acquisti del gasolio effettuati nel primo trimestre 2022. Modalità che verranno diffuse venerdi al termine dell’incontro che i responsabili delle associazioni di categoria avranno al ministero dei trasporti e della mobilità sostenibile convocato proprio per venerdì alle ore 14.30 l’incontro con le associazioni dell’autotrasporto, proprio per fare definitivamente chiarezza sull'”utilizzo” degli oltre 500 milioni di euro messi a disposizione per sostenere il settore. Un incontro nel quale, confermano i vertici di Unatras in un comunicato diffuso alla stampa “verrà affrontato il tema della tempistica necessaria a perfezionare gli atti che dovranno essere predisposti da parte dei ministeri competenti per consentire la fruizione delle predette somme” e con Unatras che “ribadirà quindi l’urgenza di addivenire alla conclusione del percorso nei tempi utili e stabiliti”.