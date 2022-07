Autotrasporto, sì del Senato ai 500 milioni. Uggé: “Gli aiuti sono certi e i bugiardi smentiti”

“Decreto aiuti: l’approvazione definitiva, oggi, al Senato mette al sicuro i 500 milioni di euro a favore dell’autotrasporto”. Si apre così il nuovo comunicato stampa diffuso da Conftrasporto-Confcommercio per aggiornare tutti gli operatori del settore sul percorso seguito dalle trattative per sostenere economicamente la categoria. Un comunicato in cui il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, “al volante” anche della Fai (Federazione degli autotrasportatori italiani), sottolinea come il Governo “abbia mantenuto l’impegno assunto con la categoria concedendo alle imprese dell’autotrasporto il credito d’imposta” risultato definito “importante e che dimostra la positività del confronto con il Governo che adesso continuerà sul fronte delle regole sul lavoro e per la sicurezza nel settore, così come previsto dal protocollo d’intesa”, senza risparmiare una stoccata finale “a chi non ha creduto nella forza del dialogo. Evitiamo che i diffusori di menzogne possano ingannare i trasportatori, perché ora i fondi per i maggiori costi sostenuti dalle imprese per il caro gasolio ci sono”, conclude Paolo Uggè ricordando che “i 500 milioni approvati oggi al Senato vanno ad aggiungersi ai circa 400 milioni già stanziati precedentemente alle imprese”.