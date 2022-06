Moto e natura diventano i soggetti di una “gara” per artisti. In palio premi fino a 1000 euro

Un artista già affermato e decine di giovanissimi aspiranti pittori e scultori (ma anche fotografi e videomaker): anche loro “saliranno in sella” alla Valli Bergamasche Revival Internazionale 2022, appuntamento in calendario il 18 e 19 giugno a Bergamo che farà rivivere una delle competizioni di motoregolarità più famose al mondo. Una squadra di artisti che non accenderà i motori di vecchie “regine dei sentieri”, ma quelli della fantasia e del talento per realizzare opere destinate a celebrare questa edizione dell’evento organizzato dal Moto Club Scuderia Norelli di Bergamo. L’artista già affermato è Nicola Rota, 50 anni, un “creativo” capace di spaziare dalla produzione di oggetti preziosi ai mobili d’arredo, impiegando un’immensa varietà di materiali, prediligendo soprattutto raffigurazioni di animali, scelto per realizzare due opere da assegnare come premi da consegnare ai vincitori della competizione; gli aspiranti protagonisti della scena artistica del futuro sono invece gli studenti dei licei artistici di Bergamo e Brescia, oltre a quelli dell’Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo e dell’ Accademia Santa Giulia di Brescia, invitati a partecipare a un concorso indetto dai moto club Scuderia Norelli di Bergamo e Leonessa di Brescia intitolato “Moto ambiente e natura”. Una “gara” artistica che non pone alcun limite al mezzo espressivo scelto (pittura, scultura, fotografia, video, istallazioni o altra tecnica) e che darà vita a una mostra aperta nei giorni 16, 17, 18 e 19, giugno 2022 nel salone sopra Porta Sant’Agostino a Bergamo. Ogni partecipante potrà proporre una sola opera (con unici vincoli la dimensione massima consentita, 200 x 200 x 200 centimetri, e il peso massimo fissato in 50 chilogrammi, mentre per i video il tempo massimo è fissato in 20 minuti) che dovrà essere consegnata entro il 14 giugno nella sede espositiva dal partecipante oppure da un suo emissario, accompagnata da una busta chiusa con nome cognome, indirizzo, recapito telefonico e-mail, senza che nulla possa essere riconoscibile all’esterno della busta. Alle migliori opere fra quelle inviate (che verranno tutte installate ed esposte) saranno assegnati premi del valore di 1000, 800 e 500 euro per i primi tre classificati nella categoria Allievi accademia e di 800, 500 e 350 euro per i giovani artisti saliti sul podio nella categoria licei. I referenti sono Alberto Sangalli (tel. 347-4194440, e mail albertosangalli@alice.it) ed Edo Ferrari (tel. 335-6822168, e mail edo.ferrari.scultore@gmail.com”, che con Giovanni Bonaldi, pittore e insegnante e a Giovanni Valagussa, storico dell’arte, comporranno la giuria. La stessa che ha scelto anche l’opera utilizzata dagli organizzatori per presentare il concorso:una tela di Ernesto Coter intitolata “La Valli” e realizzata in occasione dell’edizione del 1964, oggi custodita in una collezione privata.