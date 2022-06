Corsa al turismo, in testa ci sono le moto. Pronte a far vincere le località più piccole e in difficoltà

“Se Bergamo avesse una pista di motocross degna della sua straordinaria storia sportiva potrebbe tranquillamente ospitare un campionato mondiale. E una soluzione per realizzarla può essere trovata, magari individuando una cava dismessa che possa ospitare un grande campo d’allenamento fisso che, un domani, possa davvero ospitare eventi internazionali”. Sono bastate le poche parole pronunciate da Daniele Belotti, deputato bergamasco della Lega Nord, nel suo intervento al convegno “In Moto per l’ambiente” organizzato a Sant’Agostino dai responsabili della Scuderia Norelli in occasione della Valli Bergamasche Revival Internazionale, per scatenare la fantasia degli appassionati di due ruote accorsi in Città Alta per ammirare piloti e moto)protagonisti della competizione che ha visto approdare in città 277 piloti provenienti da mezzo mondo, fra cui “pezzi da novanta” come Stephane Peterhansel o Cyril Esquirol, campionissimi entrati nella leggenda dell’enduro. Continua a leggere→