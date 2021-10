MercinTreno, il forum che dirà quali direzioni prenderà il trasporto ferroviario delle merci

Gli effetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030, ma anche la carenza dei macchinisti o le criticità presenti nelle connessioni per il trasporto delle merci nell’ “ultimo miglio ferroviario”, o, ancora, la presenza dei treni nei porti con particolare attenzione alla possibilità che il trasporto ferroviario favorisca l’importazione e l’esportazione delle merci attraverso i terminal portuali italiani, nel rispetto dell’ambiente e con massima efficienza. Di tutto questo si parlerà nel corso di MercinTreno 2021, forum del trasporto ferroviario merci in programma mercoledì 13 ottobre 2021 a partire dalle ore 9.30 nella sede del Cnel a Roma e trasmesso in diretta streaming. Un appuntamento considerato il principale Think Tank (ovvero un incontro fra un gruppo di esperti chiamati ad analizzare le possibili soluzioni di problemi complessi) del trasporto ferroviario, inserito nel programma degli eventi per l’Anno europeo delle ferrovie, al quale parteciperanno anche il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, e i viceministri Teresa Bellanova e Alessandro Morelli. Quaranta gli 40 speaker che si confronteranno in quattro sessioni di lavoro, attese da molti “addetti ai lavori”, per fornire proposte concrete capaci di guidare il settore verso un unico progetto di sviluppo condiviso.