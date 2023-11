Asi Transport Show, il viaggio nel tempo sui mezzi pubblici riparte dalla costa dei Trabocchi

Viaggiare nel tempo è da sempre uno dei più grandi sogni dell’uomo. Un sogno che a volte può realizzarsi, almeno in parte. Accade, per esempio, con l“Asi Transport Show, un appuntamento unico in Italia che da 12 anni offre l’occasione di tornare al passato grazie a un’esposizione dei veicoli che hanno segnato importanti tappe nell’evoluzione del trasporto delle merci e delle persone. A partire dagli “omnibus”, “antenati” dei moderni pullman che hanno iniziato a circolare sulle strade nazionali addirittura a vapore per i primissimi esemplari poi sostituiti da mezzi alimentati con elettricità, e carburanti. e gasolio. Un evento “partito” per la prima volta nel 2006 per i festeggiamenti, a Torino, dei 40 anni dell’Automotoclub storico italiano e che per la sua dodicesima edizione, in calendario l’11 e 12 novembre, si prepara a fare tappa lungo la Costa dei Trabocchi, toccando alcune delle località più affascinanti dell’Abruzzo, con l’arrivo dei mezzi e degli equipaggi tra le 8 e le 10 di sabato 11 alle Officine Euromec di Contrada La Selva (Paglieta, Chieti, per poi partire . verso Atessa, per la visita dello stabilimento Stellantis Europe e, nel pomeriggio, alla volta di Lanciano per l’esposizione dei mezzi, mentre domenica 12 le corriere storiche porteranno gli ospiti a Ortona per la visita del Museo della Battaglia. Un’occasione unica per compiere un piccolo grande viaggio nel tempo salendo a bordo, o più semplicemente ammirando autobus, autocarri e e mezzi commerciali di ogni tipo restaurati con gli stessi criteri utilizzati per le auto più prestigiose.