Conducenti di autobus in pista a Misano per imparare tutti i segreti della guida elettrica

Si chiama “Electric bus driver training” ed è il primo corso teorico e pratico per conducenti di autobus esclusivamente dedicato a comprendere e a provare sul campo le evoluzioni tecnologiche e gestionali relative agli autobus elettrici. Un evento pronto a “partire” il prossimo 25 ottobre in occasione di “Ibe driving experience”, l’appuntamento che riunirà la community della Bus & Travel industry al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico: una due giorni di incontri e test drive per bus operator privati e operatori del trasporto pubblico locale a lunga percorrenza durante la quale si alterneranno anche momenti di business e opportunità di aggiornamento e formazione con l”obiettivo di testare le ultime novità dell’industria degli autobus, coinvolgendo costruttori, fornitori di software e tecnologie, bus operator, operatori del trasporto pubblico locale, operatori di trasporto a lunga percorrenza e associazioni di categoria. Un appuntamento al quale hanno già confermato la loro presenza i maggiori player industriali della mobilità, tra costruttori e produttori della filiera: da Iveco bus, che presenterà la propria gamma elettrica, a Irizar e Man , che presenterà la versione aggiornata del turistico Lion’s Coach e l’elettrico Lion’s City , per proseguire con Scania che sarà presente con un veicolo della gamma Touring. Mezzi da mettere alla prova sulla pista di Misano dove saranno protagonisti anche alcuni veicoli in anteprima per il mercato italiano: come il nuovo Volvo 9700 Double Decker presentato da Volvo Bus e il Navigo T MY2023 presentato da Otokar, accompagnato da Ulyso T. Mezzi e tecnologie da scoprire così come l’offerta formativa m irata sugli autobus elettrici ideata e realizzata dai responsabili di Ibe Intermobiltity and Bus Expo, Addestra , Efficient Driving e la Casa editrice La Fiaccola per colmare il divario tra veicoli con motore a combustione Interna e veicoli elettrici in termini di sicurezza e capacità di controllo e di guida. Un corso dunque concentrato sui veicoli elettrici, ma che si propone allo stesso tempo di introdurre e sviluppare anche varie tecniche di guida avanzate e difensive con 4 ore di formazione specialistica in aula e 4 ore di prove pratiche di guida agli autobus elettrici. A mettere a disposizione i mezzi per la “scuola guida” sarà Iveco bus che fornirà i due autobus E-Way utilizzati dai corsisti, veicoli totalmente elettrici, studiati per soddisfare i requisiti più esigenti delle città che promuovono la mobilità elettrica come soluzione sostenibile alla decarbonizzazione dei trasporti.