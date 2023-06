Catena del freddo, è GiMaTrans l’azienda che la fa “girare” al meglio difendendo l’ambiente

Zero Gradi Award, ovvero il premio dedicato alle eccellenze della filiera ideato per premiare i migliori operatori logistici, che si sono distinti nell’utilizzo delle migliori tecnologie per rendere sostenibile la catena del freddo. Un riconoscimento ambito che per l’edizione 2023 ha visto premiare, per il settore degli operatori logistici specializzati nel trasporto alimentare ,Gi.Ma.Trans, azienda bergamasca che ha da poco festeggiato i trent’anni di attività. Un’azienda familiare capace di diventare nel tempo uno dei principali operatori logistici della filiera agro-alimentare italiana, oltre che protagonista di progetti e investimenti in favore della sostenibilità dei trasporti che le sono valsi il prestigioso riconoscimento attribuito nel corso di una cerimonia ospitata nel museo Nicolis di Villafranca di Verona e consegnato dal presidente di Transfrigoroute Italia Umberto Torello a Stefano Quarti, amministratore delegato e socio di GiMaTrans. “E’ un vero onore ricevere questo premio: un traguardo significativo che rispecchia la nostra green vision aziendale, da sempre volta alla sostenibilità e alla decarbonizzazione dei trasporti” ,ha commentato Stefano Quarti, che ha voluto ringraziare gli organizzatori di EvenT e la giuria, in particolare l’instancabile professor Paolo Volta, oltre ai responsabili delle alle testate Trasportare Oggi in Europa e Vado e torno, che insieme hanno dato vita a questo importante momento di confronto”. Un evento che ha permesso di accendere i riflettori anche sulle e recenti collaborazioni dell’azienda bergamasca con partner strategici della Grande distribuzione organizzata e dell’Industria, anch’esse dettate da obiettivi sostenibili indicando l tutti la strada obbligata da seguire per il futuro; mettere l’ecosistema che circonda questa tipologia di trasporto nelle “mani di aziende in grado di comprendere le esigenze del mercato e di tradurle in azioni visionarie ma concrete”.