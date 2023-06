Il trasportatore che viaggia nel futuro per aiutare i colleghi a non ripetere gli errori del passato

“Il futuro appartiene a coloro che si preparano per esso oggi” ha detto Malcom X , attivista per i diritti umani e leader nella lotta degli afroamericani. Una frase che sembra aver “guidato” gli autori del video che Transadriatico Transport and Logistics, partner logistico di riferimento per la committenza che ha come principale strumento di valutazione la professionalità e la qualità del servizio, ha realizzato per celebrare i propri 30 anni di attività. Un video che è anche una lettera aperta, scritta da Natalino Mori (imprenditore al volante della società oltre che alla guida, come presidente, della Federazione autotrasportatori italiani delle Marche e, come consigliere nazionale, di Fai Conftrasporto) e indirizzata proprio al futuro. Una lettera che parte dal passato , invitando il futuro a non dimenticare le origini, e le pagine di storia fatta di lavoro e di rispetto e a guardare agli errori compiuti per non ripeterli e imboccare così nuove strade per migliorarsi, per poi guardare al domani attraverso progetti che “ hanno bisogno di persone, fiducia risorse e tempo”, come recita la voce narrante, “desiderando un futuro” sostenibile per i nostri figli restituendo all’ambiente quello che gli abbiamo chiesto in prestito”, e tenendo sempre ben presente “il valore e il rispetto per le persone che lavorano per noi e che incontreremo nel nostro cammino futuro”. “Per il nostro 30° anniversario volevamo un video che parlasse della nostra storia, dei nostri valori e della nostra visione… così abbiamo scritto una lettera al futuro che ci aspetta”, si legge nel sito internet dell’azienda, capace sicuramente di celebrare il proprio 30 anniversario in modo diverso e, soprattutto, con molti messaggi importanti. A partire da quello caro anche a Papa Giovanni Paolo II: “Il futuro inizia oggi non domani”.