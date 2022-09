Aiuti per l’autotrasporto a quota un miliardo di euro grazie al nuovo fondo da 100 milioni

Ha raggiunto quota un miliardo di euro la somma degli “aiuti” messi a disposizione nel 2022 del mondo dell’autotrasporto messo in ginocchio dall’aumento dei costi di carburante oltre che di additivi, pneumatici e non solo. Un traguardo raggiunto grazie all’istituzione di un nuovo fondo di 100 milioni di euro che è andato ad affiancare altre due manovre varate dal Governo: la proroga fino al 31 ottobre 2022 del taglio delle accise e la destinazione di altri 100 milioni di euro alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale su strada, su ferrovia e su acqua. “Non potevamo rimanere insensibili alla richiesta di sostegno che viene da un settore strategico per il Paese e determinante per la qualità della vita delle persone e le attività delle imprese”, ha detto la viceministra delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova commentando il nuovo fondo in favore dell’autotrasporto e ringraziando “chi insieme con noi ha lavorato per ottenere questo risultato, che porta a oltre 1 miliardo le risorse che quest’anno abbiamo destinato al settore, compresi i 240milioni già previsti per il Triennio 2022-2024 nella Legge di bilancio 2022″. Cento milioni di euro in più per ottenere i quali occorrerà però attendere visto che a firmare il decreto attuativo sarà chiamato il nuovo Governo.