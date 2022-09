Autotrasportatori, c’è una settimana in più per chiedere il credito d’imposta sul gasolio

Le imprese di autotrasporto che vogliono presentare domanda per accedere al credito d’imposta per l’acquisto di gasolio del primo trimestre 2022 avranno una settimana in più per farlo. Il termine per accedere alla piattaforma e compilare il modulo è stato spostato infatti dall’11 al 19 ottobre come confermato dai responsabili dell”Agenzia Dogane Monopoli che dopo aver riconosciuto “ alcune problematiche riscontrate dalle imprese nella prima fase di attivazione della piattaforma per la presentazione delle istanze” hanno rassicurato i partecipanti confermando che i problemi sono stati superati precisando che “ i 5 giorni entro cui le imprese possono ripresentare la domanda qualora l’esito della precedente sia negativo ovvero qualora si siano rilevati errori nella relativa compilazione, saranno calcolati a partire dall’avvenuta visualizzazione dello stato della domanda stessa e non dalla data di presentazione” e che “la possibilità di visualizzazione è stata resa disponibile a partire dal 16 settembre”. I responsabili di Adm hanno inoltre pubblicato due nuovi documenti contenenti ulteriori chiarimenti, realizzati sotto forma di domanda e risposta, per fornire un ulteriore aiuto agli imprenditori del settore dell’autotrasporto alla compilazione corretta.