Il meccanico Ferrari in ritardo al pit stop di Sainz? Era distratto da una “carrozzeria bionda”

Sono milioni gli italiani (e qualche centinaio di migliaio fra questi letteralmente imbestialiti) che guardando in televisione il Gran Premio di Formula 1 d’Olanda si sono domandati cosa stessa facendo il meccanico addetto alla gomma numero 4 da sostituire sulla monoposto di Carlos Sainz durante il pit stop deciso al 15° giro per montare gli pneumatici gialli e arrivato in clamoroso ritardo all’appuntamento. Una domanda alla quale in rete qualcuno ha deciso di fornire una risposta, sotto forma di fotografia: risposta ovviamente falsa, ma estremamente divertente. Al punto da far sbollire la rabbia a più d’un tifoso. “Beh, se stava facendo quello come non giustificarlo…..: La “carrozzeria” della signorina era davvero da titolo mondiale…..