Pericolo monopattini: scatta l’obbligo di montare le frecce e il freno su entrambe le ruote

Proprietari di monopattini preparatevi a montare frecce e doppio freno o a pagare nuove multe: il Governo ha infatti emanato un decreto che prevede l’obbligo di montare, entro il 1° gennaio prossimo, frecce e doppio freno per poter avere così i requisiti richiesti dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile per poter circolare in sicurezza. I monopattini dovranno dunque essere dotati di freno su entrambe le ruote e il dispositivo frenante dovrà essere indipendente per ciascun asse e agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote mentre per quanto riguarda le frecce il decreto prevede l’obbligo d’installare un segnalatore acustico e indicatori luminosi di svolta. E’ stata fissata invece al 30 settembre la data oltre la quale non potranno essere messi in commercio dalle case produttrici monopattini elettrici nuovi che non rispondano alle nuove normative.