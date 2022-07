L’Unione europea ha detto sì ai 500 milioni di euro per aiutare l’autotrasporto italiano

Via libera dall’Unione europea ai 500 milioni per l’autotrasporto. A dare la conferma ufficiale, attesissima da moltissimi imprenditori del settore, sono stati i responsabili di UNnatras, l’unione delle associazioni più rappresentative dell’autotrasporto.“Da colloqui avuti con le istituzioni europee abbiamo appreso che la Direzione generale della Commissione europea ha dato parere favorevole alla richiesta dell’Italia di concedere contributo pari al 28 per cento della spesa sostenuta nel 1° trimestre del 2022 per spese di gasolio, così come previsto dall’articolo 3 decreto Aiuti”, si legge in una sintetica nota diffusa dai responsabili di Unatras in cui si evidenzia come “adesso è necessario che il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile adotti immediatamente tutti gli atti utili a consentire alle imprese di poter utilizzare nel più breve tempo possibile le risorse stanziate”.