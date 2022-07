Autisti e merci sotto la lente d’ingrandimento della Polizia: partono i controlli straordinari

Lo stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa Adr sul traporto delle merci pericolose, la sicurezza del carico, la correttezza della documentazione che deve “accompagnare” le merci trasportate: è decisamente lunga la lista delle possibili violazioni compiute al volante di mezzi pesanti nel mirino degli agenti della Polizia stradale (ma anche da altri “controllori”) che dal 18 al 24 luglio scenderanno in strada per il terzo appuntamento del 2022 con la campagna di sicurezza stradale Truck & Bus, organizzata dal network europeo di cooperazione delle Polizie stradali Roadpol. Una task force chiamata a svolgere la terza delle quattro settimane di controlli previste per il 2022 (con la quarta e ultima in calendario a ottobre) con controlli che riguarderanno mezzi pesanti e bus e si svolgeranno sulle strade di tutti i Paesi della Ue, tranne Grecia e Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia e la Turchia con, in qualità di osservatori, agenti della la Polizia dell’Emirato di Dubai e Emirati Arabi Uniti.