L’ondata di contagi “uccide” migliaia di voli: negli aeroporti sarà un’estate bollente

Il virus Covid che da ormai due anni e mezzo viaggia nell’aria, nelle sue ormai numerose varianti, sta colpendo in modo particolare chi, nell’aria, è abituato a spostarsi, i passeggeri degli aerei, causando, come “effetto collaterale” sempre più diffuso, la cancellazione di moltissimi voli. Cosa che sta accadendo, per esempio, in Germania dove numerosi aeroporti sono nel caos in seguito alla mancanza di personale ( buona parte del quale licenziato durante la prima ondata di contagi e che oggi sembra diventato difficilissimo riassumere) e dove le prospettive sono tutt’altro che rosee: basti pensare che Lufthansa e la controllata Eurowings, in serissime difficoltà, hanno annunciato la cancellazione durante il periodo estivo di 2200 voli in tutta Europa, mentre i voli intercontinentali dovrebbero non risentire dell’emergenza così come i voli dei cargo. Una situazione aggravata dalla nuova impennata dei casi della variante Omicron che sta colpendo gli equipaggi. anche di altre compagnie e che lascia presagire un’estate bollente per chi, per spostarsi, ha scelto l’aria. Esattamente come il virus.