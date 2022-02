Far partire un’impresa di autotrasporto? La prima manovra da fare è frequentare i migliori corsi

Far partire un’impresa di autotrasporti: una scelta che potrebbe apparire oggi particolarmente interessante in un mercato sempre più alla ricerca di chi faccia viaggiare le merci e, dunque, l’economia. Ma a patto di sapere quali strade imboccare in un settore che richiede, oggi più che mai, una professionalità impossibile da “improvvisare”, che si può ottenere solo attraverso una formazione teorica e pratica di qualità, e senza la quale è impensabile, oltre che impossibile, pensare di poter avere successo. Una professionalità “certificata” che sono pronti a fornire ai nuovi imprenditori dell’autotrasporto i responsabili della Fai, la Federazione autotrasportatori italiani, di Bergamo attraverso un corso riservato a chi intende intraprendere l’attività di autotrasporto merci per conto terzi con veicoli senza limiti di massa complessiva . Un corso della durata di quattro mesi (con frequenza obbligatoria di 150 ore per persone che non sono in possesso di un diploma di scuola media superiore, e con il superamento di un esame scritto davanti alla commissione d’esame della provincia di residenza) con “partenza” il 21 febbraio e “arrivo” il 15 giugno, che consentirà ai partecipanti di ottenere uno dei requisiti in dispensabili previsti dalla norma: l’ attestato di “idoneità professionale”. Le lezioni si terranno nelle nuove aule della Fai di Bergamo, in via Portico 15 a Orio al Serio , nelle sere di lunedì e mercoledì dalle 19 alle 22 e al sabato mattina dalle 8.30 alle 14. Per informazioni e iscrizioni basta navigare sul sito cliccando qui.