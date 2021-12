Mezzi pesanti a idrogeno: un webinar ci dice a che punto sono ricerca, reti di distribuzione…

Più passa il tempo più appare chiaro a molti che l’idrogeno avrà un ruolo chiave nel processo di “pulizia dell’aria”attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti dagli scarichi dei mezzi di trasporto. Un’evidenza confermata anche dagli investimenti sempre più importanti, sottolineati anche in un documento del Parlamento europeo, “fatti per veicoli a celle a idrogeno, in particolare per il parco veicoli commerciali, gli autobus e il trasporto pesante” Ma quanta strada è stata davvero fatta verso questa soluzione? Quali sono le tecnologie già oggi disponibili per lo sviluppo dell’infrastruttura di distribuzione? Sono alcune delle domande alla quali si propone di rispondere il seminario online su ‘Idrogeno per la mobilità: un’opportunità da cogliere organizzato per giovedì 9 dicembre alle 16 da Assopetroli-Assoenergia in collaborazione con Air Liquide. Un webinar al quale interverranno Jacopo Zanetti e Matteo Lorenzo Corda, di Air Liquide e Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli – Assoenergia che farà il punto anche sulla normativa europea e italiana e sui passi da compiere per far crescere di pari passo domanda ed offerta di H2. Per ultyeriori informazioni è possibile scrivere a info@assopetroli.it