Spostare merci e passeggeri dalla strada alla rotaia aiuta la sostenibilità. Ma anche spostare i migliori manager…

Daf, Ford Trucks, Iveco, Scania per i veicoli industriali e Piaggio e Ford Italia per quelli commerciali: sono questi i grandi brand di costruttori che hanno già ufficializzato la loro presenza al Transpotec Logitec, la manifestazione di riferimento di autotrasporto e logistica, in calendario dal 27 al 30 gennaio 2022 a Fiera Milano. Case costruttrici che negli stand della fiera si apprestano a mettere in vetrina “l’avanguardia tecnologica di mezzi che hanno oggi a bordo già le dotazioni che troveremo nelle nostre auto nel prossimo futuro”, come viene sottolineato nel comunicato stampa di presentazione dell’evento dedicato a veicoli commerciali e industriali che “rappresentano una risorsa per molti mondi e molti mestieri”. Un’avanguardia tecnologica che viaggia tutta velocità, per esempio, sui mezzi di Iveco, brand che per l’occasione “schiererà l’ultima generazione di leggeri e pesanti, completamente rinnovati e sempre più tecnologici per portare il business del cliente nel futuro”, come ha anticipato Massimiliano Perri, nuovo business director del mercato Italia di Iveco, orgoglioso Continua a leggere→