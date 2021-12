Aree di sosta per camionisti: l’Europa si è accorta che sono poche, senza servizi e pericolose

Che le aree di sosta per i camionisti siano poche, con spazi ridottissimi rispetto alla “domanda” e pochissimi servizi offerti per potersi nutrire, per i propri “bisogni fisici” e la propria igiene personale, oltre che spessissimo pericolose, con furti e rapine che si susseguono, è cosa risaputa. E non da oggi: da anni. Ora sembrano essersene accorti anche gli “europolitici”: una risoluzione adottata a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo, con 681 voti a favore, 1 contrario e 13 astenuti, chiede infatti di destinare nuovi finanziamenti per creare più capacità di parcheggio per l’autotrasporto e migliorare le strutture già esistenti. La capacità dei parcheggi è stata definita insufficiente e la situazione di sicurezza allarmante dai deputati che hanno sottolineato anche come il tutto vada inserito in un contesto di grave carenza di autisti.