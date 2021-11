Stefano Fedel, il primo italiano a sedersi nella cabina di guida dell’Executive Board di Scania

Dal giorno in cui è “salito a bordo” del Gruppo Scania, nel 1996, di strada ne ha percorsa tanta Stefano Fedel, fino ad approdare al traguardo più importante: diventare vicepresidente esecutivo e responsabile vendite e marketing. O meglio: vicepresidente esecutivo e responsabile vendite e marketing e primo italiano a entrare nell’Executive Board di Scania. Un traguardo che Stefano Fedel, nato a Trento nel 1970 e laureatosi in Ingegneria dei materiali, con specializzazione in meccanica, all’Università degli Studi della sua città, ha raggiunto dopo aver ricoperto diverse posizioni manageriali in ambito services e quella di amministratore delegato prima per Scania Milano, poi per la East Adriatic Region e, dal 2016, di direttore regionale Eurasia, Medio Oriente e Africa. “L’entrata di Stefano Fedel rafforza il management team e io ho grandi aspettative rispetto al suo contributo per lo sviluppo di Scania come leader nel trasporto sostenibile. Il suo background nei servizi accrescerà ulteriormente il nostro focus sull’offerta di soluzioni e la sua esperienza sulla digitalizzazione della nostra interazione con il cliente aggiungerà grande valore alla continua trasformazione di Scania”, ha commentato Christian Levin, presidente e amministratore delegato di Scania. Stefano Fedel succede ad Alexander Vlaskamp, che è stato nominato presidente e amministratore delegato di Man Truck & Bus SE e membro dell’Executive Board di Ttaron.