Festa Bikers, il momento più bello è quello in cui si donano gli aiuti raccolti a chi ne ha più bisogno

Sono stati molti i momenti bellissimi vissuti nel corso dell’edizione 2021 della Festa Bikers, l’ormai leggendario motoraduno dedicato al mondo custom “inventato” dall’Associazione Bikers di Cologno e divenuto celebre in tutto il mondo, che dopo la fermata obbligatoria per pandemia nel 2020 è tornato quest’estate ad accendere motori, passioni e divertimento, dal 19 al 22 e dal 26 al 29 agosto nell’area di via Fausto Coppi a Cologno. Momenti in cui migliaia di appassionati delle due ruote, spesso residenti a centinaia o addirittura migliaia di chilometri, si sono ritrovati, magari dopo mesi, per raccontarsi, meglio se davanti a un boccale di birra, i più affascinanti tragitti percorsi, i lavori fatti sulla vecchia moto o l’acquisto di una nuova, le nuove amicizie strette con altri bikers. Ma c’è un altro momento, altrettanto bello e forse ancor di più (come avrebbe cantato un cantautore che, non per niente, ha anche “firmato” la canzone “Il tempo di Morire”, resa famosissima dal ritornello Motocicletta 10 HP) che l’edizione della Festa Bikers 2021 è pronta a regalare: quello in programma sabato 27 novembre dalle nella sede dell’associazione organizzatrice dell’evento, in viale Padania per donare, come di consueto, gli incassi della #24FestaBikers alle associazioni no profit beneficiarie. “Grazie all’impegno, all’aiuto dei nostri volontari, dei nostri preziosi partners e grazie a tutti quelli che hanno partecipato, abbiamo raggiunto un duplice obiettivo importante: sopravvivere e onorare l’intento della nostra associazione, continuare a dare il nostro contributo fattivo a diverse realtà del nostro territorio”, hanno scritto nell’invito , aperto a tutti (rigorosamente muniti di green pass e mascherina ) gli organizzatori”. “Vi aspettiamo per una birra in compagnia e per tesserarvi gratuitamente alla nostra associazione”. A questo link puoi scaricare il modulo da presentare in sede.